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Первая лига

Гаджиев подтвердил назначение Бердыева главным тренером махачкалинского «Динамо»

09 Июля 2023 • 15:18 Комментировать

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев отреагировал на информацию, согласно которой новым тренером команды станет Курбан Бердыев.

«Могу подтвердить эту информацию, но все подробности завтра», — приводит слова Гаджиева портал Sport24.

В апреле 70-летний Бердыев покинул пост главного тренера «Сочи», который занимал с ноября прошлого года.

По итогам минувшего розыгрыша Первой лиги махачкалинский клуб стал восьмым, пополнив свою копилку на 46 очков за 34 игры.

Старт нового сезона запланирован на 15 июля. В этот день «Динамо» сыграет на выезде против московского «Торпедо».

Бердыев возглавит «Динамо» из Махачкалы

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Евро-Футбол.Ру,
Курбан Бердыев Гаджи Гаджиев Динамо Махачкала
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