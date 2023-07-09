Гаджиев подтвердил назначение Бердыева главным тренером махачкалинского «Динамо»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев отреагировал на информацию, согласно которой новым тренером команды станет Курбан Бердыев.

«Могу подтвердить эту информацию, но все подробности завтра», — приводит слова Гаджиева портал Sport24.

В апреле 70-летний Бердыев покинул пост главного тренера «Сочи», который занимал с ноября прошлого года.

По итогам минувшего розыгрыша Первой лиги махачкалинский клуб стал восьмым, пополнив свою копилку на 46 очков за 34 игры.

Старт нового сезона запланирован на 15 июля. В этот день «Динамо» сыграет на выезде против московского «Торпедо».

Бердыев возглавит «Динамо» из Махачкалы