Бердыев возглавит «Динамо» из Махачкалы

Бывший главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев станет новым наставником махачкалинского «Динамо».

Как стало известно Sport24, 70-летний специалист возглавит «Динамо», президентом которого является Гаджи Гаджиев. Ранее новым генеральным директором махачкалинцев стал Шамиль Газизов.

Напомним, последним местом работы Бердыева был «Сочи», в котором он находился с ноября 2022 по апрель 2023 года.

Минувший сезон «Динамо» завершило на восьмой позиции в турнирной таблице Первой лиги, сумев набрать 46 очков за 34 тура.

Ранее Гаджиев заявил, что у него есть список кандидатов на пост тренера «Динамо», однако фаворита в этой гонке пока нет.

Гаджиев рассказал о процессе выбора нового главного тренера

