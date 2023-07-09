Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о подготовке дагестанского клуба к следующему сезону.

- Как команда готовится к сезону?

- Всё штатно, но от сезона к сезону требования меняются. Сейчас требования немного выше, чем перед началом предыдущего сезона. Направления остаются, а детали меняются в соответствии с окружающими условиями.

- Алексич безвозвратно покинул команду?

- У него был контракт на полтора года. Он хорошо работал, у него было взаимопонимание с руководством, но он решил взять паузу в работе. Было понятно, что он покинет клуб, мы заранее обсудили такую перспективу.

- Есть претенденты на пост главного тренера?

- Есть круг кандидатов, но нет основного претендента.

- В этом списке в основном российские специалисты?

- Да, конечно. Да и Горана я бы не назвал прямо легионером. Он много лет провёл в России.