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Агент Савича: «Игор по-прежнему является игроком «Торпедо»

07 Июля 2023 • 20:14 Комментировать
Торпедо Москва
...
Динамо Махачкала
15.07 19:30

Агент полузащитника Игора Савича Асхат Идризович рассказал, что его клиент может как остаться на будущий сезон в составе «Торпедо», так и покинуть «автозаводцев». На данный момент будущее его клиента остаётся непонятным.

«Игор игрок «Торпедо» по-прежнему, но пока мы не смогли перейти к стопроцентному соглашению с клубом. Савич останется в «Торпедо», если мы не найдём лучшего варианта», - цитирует Идризовича «РБ Спорт».

Боснийский опорник «автозаводцев» выступает за московский клуб с сентября прошлого года. Контракт связывает футболиста с «Торпедо» ещё на два сезона.

Напомним, что по итогам сезона минувшего «чёрно-белые» покинули РПЛ, заняв 16-е место в турнирной таблице.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Игор Савич Асхат Идризович
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ТОРПЕДО МОСКВА ДИНАМО МАХАЧКАЛА
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