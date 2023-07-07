Агент Савича: «Игор по-прежнему является игроком «Торпедо»

Агент полузащитника Игора Савича Асхат Идризович рассказал, что его клиент может как остаться на будущий сезон в составе «Торпедо», так и покинуть «автозаводцев». На данный момент будущее его клиента остаётся непонятным.

«Игор игрок «Торпедо» по-прежнему, но пока мы не смогли перейти к стопроцентному соглашению с клубом. Савич останется в «Торпедо», если мы не найдём лучшего варианта», - цитирует Идризовича «РБ Спорт».

Боснийский опорник «автозаводцев» выступает за московский клуб с сентября прошлого года. Контракт связывает футболиста с «Торпедо» ещё на два сезона.

Напомним, что по итогам сезона минувшего «чёрно-белые» покинули РПЛ, заняв 16-е место в турнирной таблице.