«Химки» усилили линию обороны рядом новичков

За 10 дней до старта нового сезона футбольный клуб «Химки» продолжает обновлять состав. 31-летний защитник Брайн Идову покинул подмосковный коллектив на правах свободного агента. Он отыграл за команду три года. Его призван заменить экс-защитник тульского «Арсенала» Данил Степанов, сообщают «Вести Подмосковья».

Призваны усилить оборону и другие новички - игрок сборной Казахстана Лев Скворцов, с ним подписан контракт на год; 27-летний Амир Мохаммад проведет в «Химках» 2-3 года; 25-летний Захар Волков выкуплен у БАТЭ.

Новый сезон «Химки» начнут выездным матчем против «Тюмени» 17 июля.