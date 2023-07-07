Талалаев недоволен календарём «Химок»

Через 10 дней «Химки» стартуют в Первой лиге. Первым соперником команды Андрея Талалаева станет «Тюмень». Подмосковный коллектив проведет первый домашний матч 23 июля против «Торпедо», с которым в прошлом году вместе играли в Премьер-лиге. В третьем туре «Химки» сыграют на выезде против «Нефтехимика».

Расписание стартовых матчей не понравилось главному тренеру «Химок» Талалаеву, который считает конкурентами соперников по первым турам. Как сообщают «Вести Подмосковья», наставник уверен, что его команда находится с ними в неравных условиях, так как вынуждена адаптироваться под лимит в четырех легионеров.