Товарищеский матч между «СКА-Хабаровском» и «Велесом» отменён

В воскресенье, 9 июля, «СКА-Хабаровск» должен был провести два подряд спарринга против «Велеса» и «Локомотива». Как сообщает официальный сайт дальневосточного клуба, запланированный на полдень товарищеский матч против «Велеса» не состоится по причине договоренности клубов.

«Армейцы» в воскресенье сыграют только против «Локомотива». Стартовый свисток прозвучит в 17:00.

Напомним, что ранее хабаровчане добыли победу в матче с ФК «Козлы» (8:2), «Иртышом» (5:1) и уступили московскому «Динамо» (1:2).

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» является информационным партнёром футбольного клуба «СКА-Хабаровск».