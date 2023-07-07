Хабаровский СКА впервые на фестивале «АмурФест»

В субботу в Хабаровске состоится «АмурФест», самый яркий фестиваль дальневосточного города. Футбольный клуб предоставит посетителям возможность сыграть в FIFA прямо на сцене либо в настольный футбол. Также болельщики смогут сфотографироваться с клубным талисманом Савраской или приобрести атрибутику «армейцев». Отмечается, что хабаровский СКА впервые примет участие в фестивале.

Всё это будет доступно с 12:00 до 21:00 по местному времени, сообщает официальный сайт клуба.

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