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Хабаровский СКА впервые на фестивале «АмурФест»

07 Июля 2023 • 12:04 Комментировать

В субботу в Хабаровске состоится «АмурФест», самый яркий фестиваль дальневосточного города. Футбольный клуб предоставит посетителям возможность сыграть в FIFA прямо на сцене либо в настольный футбол. Также болельщики смогут сфотографироваться с клубным талисманом Савраской или приобрести атрибутику «армейцев». Отмечается, что хабаровский СКА впервые примет участие в фестивале.

Всё это будет доступно с 12:00 до 21:00 по местному времени, сообщает официальный сайт клуба.

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» является информационным партнёром футбольного клуба «СКА-Хабаровск».

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СКА-Хабаровск
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