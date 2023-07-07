Бабурин: «Торпедо» за прошлый сезон запало мне в сердце»

Вратарь «Торпедо» Егор Бабурин высказался о подписании контракта с московским клубом. Напомним, что минувший сезон 29-летний футболист провёл в стане «автозаводцев» на правах аренды.

По словам игрока, несмотря на то, что по итогам минувшего сезона «Торпедо» не сумело сохранить прописку в Премьер-лиге, он захотел остаться в московском клубе, так как чувствует себя здесь комфортно.

«Я вижу хорошее отношение ко мне от команды, от тренера, от руководства. «Торпедо» за прошлый сезон запало мне в сердце, несмотря на результат. Отношение болельщиков и история клуба тоже оказали влияние», — цитирует Бабурина РИА Новости.

В прошедшем сезоне 29-летний Бабурин провёл за «Торпедо» 23 матча, пропустил 49 голов и в четырёх встречах сохранил свои ворота в неприкосновенности. Свой первый матч в предстоящем розыгрыше Первой лиги «автозаводцы» проведут 15 июля против махачкалинского «Динамо». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.