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«Арсенал» усилился россиянином, выступавшим в чемпионате Чехии

07 Июля 2023 • 07:43 Комментировать

Полузащитник Владислав Лёвин вернулся в Россию после шести лет, проведенных в чешском футболе. Новым местом работы игрока стал тульский «Арсенал». Стороны заключили трудовое соглашение, об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Лёвин выступал в чемпионате Чехии с 2017 года. Хавбек поиграл за такие клубы, как «Млада-Болеслав», «Высочина», «Богемианс 1905» и «Словацко».

В прошедшем сезоне Владислав принял участие в девяти поединках за «Словацко» в чемпионате страны и одной в Кубке. Примечательно, что последний матч россиянин провел в ноябре прошлого года.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Тула Владислав Левин
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