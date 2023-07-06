«СКА-Хабаровск» объявил об уходе 30-летнего нападающего Ишхана Гелояна.

Сообщается, что контракт футболиста с дальневосточным клубом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

«Мы благодарим Ишхана за время в Хабаровске и желаем успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении клуба.

Гелоян перешёл в «СКА-Хабаровск» летом прошлого года из «Балтики». В минувшем сезоне нападающий провёл за команду из Хабаровска 26 матчей, отметившись в них тремя результативными передачами.

Напомним, что прошедший розыгрыш Первой лиги хабаровчане завершили на 10-м месте в турнирной таблице.

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