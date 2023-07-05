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Первая лига

Гаджиев рассказал, почему Газизов стал гендиректором его клуба

05 Июля 2023 • 19:15 Комментировать
Торпедо Москва
...
Динамо Махачкала
15.07 17:00

В среду Шамиль Газизов официально занял пост генерального директора махачкалинского «Динамо» из Первой лиги. Президент динамовцев Гаджи Гаджиев объяснил, почему Газизов нужен его клубу именно сейчас.

«Нам надо упорядочить все расходные, финансовые составляющие. Газизов приглашен как раз для того, чтобы решить вопросы с финансированием и организацией клубной работы», - рассказал Гаджиев в комментарии для «Матч ТВ».

В минувшем сезоне махачкалинское «Динамо» в рамках Первой лиги финишировало на восьмом месте, набрав 46 очков. Столько же – у «Шинника» и тольяттинского «Акрона».

Газизов – гендиректор «Динамо» из Махачкалы

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Евро-Футбол.Ру,
Гаджи Гаджиев Динамо Махачкала Шамиль Газизов
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ТОРПЕДО МОСКВА ДИНАМО МАХАЧКАЛА
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