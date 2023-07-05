Шамиль Газизов стал генеральным директором «Динамо» из Махачкалы. О подписании трудового соглашения с известным функционером сообщил Гаджи Гаджиев, который занимает пост президента клуба.

«Сегодня Шамиль Камилович подписал контракт с нашим клубом. Да здравствует футбол! Срок контракта? Безграничный!» - сказал Гаджиев, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Ранее Шамиль Газизов занимал пост генерального директора «Уфы». По завершению сезона 2022/2023 функционер ушёл в отставку, взяв на себя вину за провальный результат команды. Уфимцы, как известно, вылетели в третий по рангу дивизион страны.

Отметим, что махачкалинское «Динамо» выступает в Первой лиге.