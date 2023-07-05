Игроки «СКА-Хабаровска» представили форму в самых ярких местах города

Во вторник «СКА-Хабаровск» опубликовал снимки трёх вариантов формы на новый сезон. Позже футболисты «армейцев» представили экипировку в разных частях города Хабаровска.

Форма была представлена на стадионе имени Ленина, около колеса обозрения, художественного музея, галереи кита финвала в музее Гродекова, амурского утеса, на городских прудах и около Амурского речного пароходства.

Напомним, что «СКА-Хабаровск» занял 10-е место в прошлом сезоне Первой лиги.

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«СКА-Хабаровск» показал форму на сезон 2023/24