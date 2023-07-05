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Первая лига

Нижегородов стал игроком «Арсенала» официально

05 Июля 2023 • 11:19 Комментировать

21-летний российский защитник Константин Нижегородов перешел из казанского «Рубина» в тульский «Арсенал». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Стороны заключили арендное трудовое соглашение, которое рассчитано до завершения следующего сезона.

Нижегородов – воспитанник немецкого «Шальке». В прошлом сезоне футболист провел за «Рубин» пять поединков, в которых отметился одним забитым мячом.

Напомним, что по итогам прошедшей кампании казанский коллектив стал победителем Первой лиги и поднялся в Премьер-лигу.

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Евро-Футбол.Ру,
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