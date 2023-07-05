21-летний российский защитник Константин Нижегородов перешел из казанского «Рубина» в тульский «Арсенал». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Стороны заключили арендное трудовое соглашение, которое рассчитано до завершения следующего сезона.

Нижегородов – воспитанник немецкого «Шальке». В прошлом сезоне футболист провел за «Рубин» пять поединков, в которых отметился одним забитым мячом.

Напомним, что по итогам прошедшей кампании казанский коллектив стал победителем Первой лиги и поднялся в Премьер-лигу.