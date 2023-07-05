Никонов - о тренере «Торпедо» Клотете: «Не понимаю, чем он лучше Бородюка или Талалаева»

Бывший тренер столичного «Торпедо» и юношеской сборной России Вадим Никонов рассказал, что думает о наставнике «автозаводцев» Пепе Клотете.

«Этот загадочный испанец не убедил. Я о таком тренере не слышал. Не понимаю, чем он лучше Александра Бородюка или Андрея Талалаева», - приводит слова специалиста издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что по итогам минувшего розыгрыша Российской премьер-лиги «Торпедо» вылетело в первый дивизион. Клотет занял пост главного тренера московского коллектива в марте текущего года. Срок действующего контракта между 46-летним испанцем и «автозаводцами» рассчитан до конца июня 2025 года.