Защитник Никита Котин, правами на которого владеет «Ростов», проведет следующий сезон во втором дивизионе российского футбола. Игрок трудоустроился в ярославском «Шиннике», об этом отрапортовала пресс-служба клуба. Стороны заключили арендное соглашение, которое рассчитано до конца следующего сезона.

Ранее Никита отметился выступлениями за самарские «Крылья Советов», московский ЦСКА, омский «Иртыш» и «Ростов».

Минувший сезон Котин провел за саратовский «Сокол». Защитник принял участие в 28 поединках за команду, записав на свой счет два забитых мяча.