Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Первая лига

Ортис покинул «Уфу» официально

04 Июля 2023 • 14:45 Комментировать

«Уфа» расторгла контракт с колумбийским нападающим Диланом Ортисом по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает пресс-служба башкирского клуба.

«Мы благодарим Дилана за совместную работу и желаем успешного продолжения профессиональной карьеры!» — говорится в сообщении клуба.

Напомним, Ортис защищал цвета «Уфы» с лета прошлого года. За команду из столицы Башкортостана 23-летний футболист успел провести 42 матча, в которых забил четыре гола и отдал восемь результативных передач.

Отметим, что по итогам минувшего розыгрыша Первой лиги «Уфа» заняла 16-е место в турнирной таблице и вылетела во Вторую лигу.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Уфа Дилан Ортис
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Июля
14:45 · Россия. Первая лига
Ортис покинул «Уфу» официально
12:28 · Россия. Первая лига
«СКА-Хабаровск» показал форму на сезон 2023/24 официально
11:46 · Россия. Премьер-лига
Деспотович: «Кононов должен работать с детьми, не понимаю, как он попал в «Спартак» 1
11:40 · Россия. Первая лига
Деспотович хочет получить российское гражданство
10:35 · Россия. Премьер-лига
Деспотович признался, что готов играть за лучшие клубы РПЛ бесплатно
10:34 · Россия. Первая лига
Степанов сменил «Арсенал» на «Химки» официально
10:19 · Россия. Первая лига
Деспотович сообщил о своём уходе из «Арсенала»
09:47 · Россия. Первая лига
Денис Фомин покинул «СКА-Хабаровск» официально
09:27 · Россия. Премьер-лига
Сегодня «СКА-Хабаровск» сыграет с «Динамо»
03 Июля
23:02 · Россия. Премьер-лига
Тульский «Арсенал» арендует защитника «Рубина»
21:36 · Россия. Первая лига
Деспотович предположил, почему мало играл в прошедшем сезоне
21:30 · Россия. Первая лига
Левашов продлил контракт с тульским «Арсеналом» официально
19:55 · Россия. Премьер-лига
Идову покинул «Химки» официально
19:15 · Россия. Первая лига
«Акрон» подписал сербского защитника официально
12:37 · Россия. Первая лига
«СКА-Хабаровск» назвал последних соперников по контрольным матчам официально
Все новости
Рекомендуем