«Уфа» расторгла контракт с колумбийским нападающим Диланом Ортисом по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает пресс-служба башкирского клуба.

«Мы благодарим Дилана за совместную работу и желаем успешного продолжения профессиональной карьеры!» — говорится в сообщении клуба.

Напомним, Ортис защищал цвета «Уфы» с лета прошлого года. За команду из столицы Башкортостана 23-летний футболист успел провести 42 матча, в которых забил четыре гола и отдал восемь результативных передач.

Отметим, что по итогам минувшего розыгрыша Первой лиги «Уфа» заняла 16-е место в турнирной таблице и вылетела во Вторую лигу.