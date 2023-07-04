Пресс-служба «СКА-Хабаровск» опубликовала все три варианта формы на сезон 2023/24.

Сообщается, что комплекты выполнены в сотрудничестве с производителем одежды Kappa и спортивным магазином Cпортмастер PRO. На домашней футболке ключевым элементом станет градиентный силуэт Хабаровского края в линиях. Вторая форма выполнена с бело-синими полосами на скрытой картографической подложке, а кубковый вариант представляет собой мозаику синего цвета.

Напомним, что в следующем сезоне «СКА-Хабаровск» продолжит борьбу за возвращение в Премьер-лигу после 10-го места в предыдущей кампании.

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