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«СКА-Хабаровск» показал форму на сезон 2023/24 официально

04 Июля 2023 • 12:28 Комментировать

Пресс-служба «СКА-Хабаровск» опубликовала все три варианта формы на сезон 2023/24.

Сообщается, что комплекты выполнены в сотрудничестве с производителем одежды Kappa и спортивным магазином Cпортмастер PRO. На домашней футболке ключевым элементом станет градиентный силуэт Хабаровского края в линиях. Вторая форма выполнена с бело-синими полосами на скрытой картографической подложке, а кубковый вариант представляет собой мозаику синего цвета.

Напомним, что в следующем сезоне «СКА-Хабаровск» продолжит борьбу за возвращение в Премьер-лигу после 10-го места в предыдущей кампании.

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» является информационным партнёром футбольного клуба «СКА-Хабаровск».

 

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СКА-Хабаровск
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