Деспотович хочет получить российское гражданство

Известный в России нападающий Джордже Деспотович заявил о намерении получить паспорт РФ.

«Я хотел бы получить российский паспорт, потому что имею полное на это право. Быть российским гражданином для меня - большая честь», - передает слова легионера издание Sport24.

Напомним, что в российском чемпионате Деспотович выступал за «Оренбург» и казанский «Рубин». С 2022 года форвард защищает цвета тульского «Арсенала».

В минувшем сезоне 31-летний нападающий сыграл 11 поединков в первом дивизионе. Серб не отметился результативными действиями. В его пассиве одна желтая карточка.