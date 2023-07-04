Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Первая лига

Деспотович хочет получить российское гражданство

04 Июля 2023 • 11:40 Комментировать

Известный в России нападающий Джордже Деспотович заявил о намерении получить паспорт РФ.

«Я хотел бы получить российский паспорт, потому что имею полное на это право. Быть российским гражданином для меня - большая честь», - передает слова легионера издание Sport24.

Напомним, что в российском чемпионате Деспотович выступал за «Оренбург» и казанский «Рубин». С 2022 года форвард защищает цвета тульского «Арсенала».

В минувшем сезоне 31-летний нападающий сыграл 11 поединков в первом дивизионе. Серб не отметился результативными действиями. В его пассиве одна желтая карточка.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Джордже Деспотович
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Июля
12:28 · Россия. Первая лига
«СКА-Хабаровск» показал форму на сезон 2023/24 официально
11:46 · Россия. Премьер-лига
Деспотович: «Кононов должен работать с детьми, не понимаю, как он попал в «Спартак»
11:40 · Россия. Первая лига
Деспотович хочет получить российское гражданство
10:35 · Россия. Премьер-лига
Деспотович признался, что готов играть за лучшие клубы РПЛ бесплатно
10:34 · Россия. Первая лига
Степанов сменил «Арсенал» на «Химки» официально
10:19 · Россия. Первая лига
Деспотович сообщил о своём уходе из «Арсенала»
09:47 · Россия. Первая лига
Денис Фомин покинул «СКА-Хабаровск» официально
09:27 · Россия. Премьер-лига
Сегодня «СКА-Хабаровск» сыграет с «Динамо»
03 Июля
23:02 · Россия. Премьер-лига
Тульский «Арсенал» арендует защитника «Рубина»
21:36 · Россия. Первая лига
Деспотович предположил, почему мало играл в прошедшем сезоне
21:30 · Россия. Первая лига
Левашов продлил контракт с тульским «Арсеналом» официально
19:55 · Россия. Премьер-лига
Идову покинул «Химки» официально
19:15 · Россия. Первая лига
«Акрон» подписал сербского защитника официально
12:37 · Россия. Первая лига
«СКА-Хабаровск» назвал последних соперников по контрольным матчам официально
02 Июля
17:05 · Россия. Первая лига
«Уфа» не отпустила Голубева в «Урарту»
Все новости
Рекомендуем