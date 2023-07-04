23-летний защитник Данил Степанов покинул тульский «Арсенал», за который выступал с лета 2021 года. Новым местом работы футболиста стали подмосковные «Химки», об этом сообщается на официальном сайте клуба. Стороны заключили долгосрочное трудовое соглашение, рассчитанное на три года.

В составе тульской команды Степанов провел 44 поединка, записав на свой счет один забитый мяч и четыре результативные передачи. Ранее он выступал за «Ротор» и «Рубин».

Напомним, что по итогам прошлого сезона «Химки» вылетели из Премьер-лиги и теперь будут выступать в первом дивизионе.