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Степанов сменил «Арсенал» на «Химки» официально

04 Июля 2023 • 10:34 Комментировать

23-летний защитник Данил Степанов покинул тульский «Арсенал», за который выступал с лета 2021 года. Новым местом работы футболиста стали подмосковные «Химки», об этом сообщается на официальном сайте клуба. Стороны заключили долгосрочное трудовое соглашение, рассчитанное на три года.

В составе тульской команды Степанов провел 44 поединка, записав на свой счет один забитый мяч и четыре результативные передачи. Ранее он выступал за «Ротор» и «Рубин».

Напомним, что по итогам прошлого сезона «Химки» вылетели из Премьер-лиги и теперь будут выступать в первом дивизионе.

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