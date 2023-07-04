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Деспотович сообщил о своём уходе из «Арсенала»

04 Июля 2023 • 10:19 Комментировать

Нападающий «Арсенала» Джордже Деспотович объявил о своём уходе из тульского клуба.

По словам 31-летнего футболиста, сейчас он находится в поисках новой команды и готов рассмотреть предложения как от российских, так и от зарубежных клубов.

«Буду рассматривать предложения и в России, и за её пределами. Просто в России люди ещё не знают, что я ухожу, и никто даже ничего не написал», — приводит слова Деспотовича Sport24.

Напомним, Деспотович выступает за «Арсенал» с февраля 2022 года. В общей сложности за команду из Тулы сербский футболист провёл 23 матча, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Также в карьере нападающего были «Оренбург» и «Рубин». Сейчас портал Transfermarkt оценивает Деспотовича в 700 тысяч евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Тула Джордже Деспотович
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