«СКА-Хабаровск» на своём официальном сайте объявил о переходе защитника Дениса Фомина в новороссийский «Черноморец».

«Мы благодарим Дениса за время, проведённое в нашем клубе, и желаем успехов в новой команде», — говорится в сообщении клуба.

Напомним, Фомин перешёл в «СКА-Хабаровск» летом 2021 года из «Текстильщика». За два сезона в футболке дальневосточного клуба защитник успел провести 68 матчей, забить четыре гола и отдать семь результативных передач. Сейчас портал Transfermarkt оценивает 27-летнего футболиста в 500 тысяч евро.

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