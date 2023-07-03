Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Первая лига

Деспотович предположил, почему мало играл в прошедшем сезоне

03 Июля 2023 • 21:36 Комментировать

Форвард тульского «Арсенала» Джордже Деспотович рассказал, почему в прошедшем сезоне получал мало игровой практики.

«Первые четыре месяца я работал индивидуально, потом было тяжело набрать форму. Этот тренер, Кононов, если его можно назвать тренером, не давал мне практики», - цитирует Деспотовича Sport24.

Потом, когда клуб зимой возглавил Александр Сторожук, нападающий стал играть больше. Однако не так много, как ему хотелось бы.

«Возможно, это политика клуба. В начале года шли разговоры о том, чтобы понизить мне зарплату», - добавил Деспотович.

Всего, по словам серба, он сыграл за сезон лишь 500 минут.

Ранее мы сообщали, что Деспотович возглавил антирейтинг самых подешевевших игроков сезоне в российской Первой лиге.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Тула Джордже Деспотович
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Июля
23:02 · Россия. Премьер-лига
Тульский «Арсенал» арендует защитника «Рубина»
21:36 · Россия. Первая лига
Деспотович предположил, почему мало играл в прошедшем сезоне
21:30 · Россия. Первая лига
Левашов продлил контракт с тульским «Арсеналом» официально
19:55 · Россия. Премьер-лига
Идову покинул «Химки» официально
19:15 · Россия. Первая лига
«Акрон» подписал сербского защитника официально
12:37 · Россия. Первая лига
«СКА-Хабаровск» назвал последних соперников по контрольным матчам официально
02 Июля
17:05 · Россия. Первая лига
«Уфа» не отпустила Голубева в «Урарту»
16:09 · Россия. Первая лига
Стало известно, когда махачкалинское «Динамо» объявит о назначении Газизова эксклюзив
12:13 · Россия. Премьер-лига
«Акрон» арендовал защитника ЦСКА официально
10:18 · Россия. Первая лига
Караев перешёл в «Аланию» официально
01 Июля
21:45 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» разгромил новичка Первой лиги
18:46 · Россия. Премьер-лига
«Родина» усилилась опытным российским полузащитником официально
09:31 · Россия. Премьер-лига
Переход игрока «Химок» Руденко в «Оренбург» сорвался
09:31 · Россия. Первая лига
Кожемякин усилил оборону хабаровского СКА
30 Июня
19:44 · Россия. Премьер-лига
Экс-форвард «Химок» Адеми – игрок «Люцерна» официально
Все новости
Рекомендуем