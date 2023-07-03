Деспотович предположил, почему мало играл в прошедшем сезоне

Форвард тульского «Арсенала» Джордже Деспотович рассказал, почему в прошедшем сезоне получал мало игровой практики.

«Первые четыре месяца я работал индивидуально, потом было тяжело набрать форму. Этот тренер, Кононов, если его можно назвать тренером, не давал мне практики», - цитирует Деспотовича Sport24.

Потом, когда клуб зимой возглавил Александр Сторожук, нападающий стал играть больше. Однако не так много, как ему хотелось бы.

«Возможно, это политика клуба. В начале года шли разговоры о том, чтобы понизить мне зарплату», - добавил Деспотович.

Всего, по словам серба, он сыграл за сезон лишь 500 минут.

Ранее мы сообщали, что Деспотович возглавил антирейтинг самых подешевевших игроков сезоне в российской Первой лиге.