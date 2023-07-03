31-летний голкипер тульского «Арсенала» и воспитанник тульского футбола Михаил Левашов продлил контракт со своим клубом. Об этом сообщает пресс-служба «оружейников».

Левашов выступает за основной состав туляков с сезона-2016/17. В сезоне минувшем у него 12 проведённых за клуб матчей. Всего во всех турнирах футболист сыграл за «Арсенал» в 86 матчах, из которых 21 - «на ноль».

Напомним, что в минувшем сезоне «Арсенал» занял в Первой лиге 13-е место, ещё сезон назад тульский клуб выступал в Премьер-лиге. Возглавляет команду российский специалист Александр Сторожук.