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Первая лига

Левашов продлил контракт с тульским «Арсеналом» официально

03 Июля 2023 • 21:30 Комментировать

31-летний голкипер тульского «Арсенала» и воспитанник тульского футбола Михаил Левашов продлил контракт со своим клубом. Об этом сообщает пресс-служба «оружейников».

Левашов выступает за основной состав туляков с сезона-2016/17. В сезоне минувшем у него 12 проведённых за клуб матчей. Всего во всех турнирах футболист сыграл за «Арсенал» в 86 матчах, из которых 21 - «на ноль».

Напомним, что в минувшем сезоне «Арсенал» занял в Первой лиге 13-е место, ещё сезон назад тульский клуб выступал в Премьер-лиге. Возглавляет команду российский специалист Александр Сторожук.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Тула Михаил Левашов
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