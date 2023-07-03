26-летний сербский защитник Неманья Анджелкович продолжит свою карьеру в клубе российской Первой лиги – в тольяттинском «Акроне». О сделке рапортует пресс-служба клуба.

Отмечается, что серб перебрался в новую команду в рамках свободного агента – после минувшего сезона к концу подошёл его контракт с азербайджанским клубом «Зиря». В минувшем сезоне он сыграл за свою команду 25 матчей в рамках чемпионата Азербайджана.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 400 тыс. евро.

Напомним, что «Акрону» в минувшем сезоне удалось дойти до первого финала Пути регионов Кубка России, на этой стадии команду Евгения Калешина остановил лишь будущий суперфиналист туринра - «Краснодар». Что касается Первой лиги, в рамках неё тольяттинцы заняли девятое место, набрав 46 очков.