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Первая лига

«СКА-Хабаровск» назвал последних соперников по контрольным матчам официально

03 Июля 2023 • 12:37 Комментировать

Пресс-служба «СКА-Хабаровск» назвала соперников, встречами против которых клуб завершит подготовку к предстоящему сезону.

9-го июля коллектив Первой лиги окажется в Москве, где проведёт две игры разными составами. В 12:00 «армейцы» встретятся с «Велесом» на стадионе «Октябрь», а в 17:00 на «РЖД Арене» «СКА-Хабаровск» завершит подготовительный цикл матчем против «Локомотива».

Напомним, что в прошлом розыгрыше второго по силе дивизиона «красно-синие» заняли 10-е место.

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» является информационным партнёром футбольного клуба «СКА-Хабаровск».

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СКА-Хабаровск
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