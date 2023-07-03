Пресс-служба «СКА-Хабаровск» назвала соперников, встречами против которых клуб завершит подготовку к предстоящему сезону.

9-го июля коллектив Первой лиги окажется в Москве, где проведёт две игры разными составами. В 12:00 «армейцы» встретятся с «Велесом» на стадионе «Октябрь», а в 17:00 на «РЖД Арене» «СКА-Хабаровск» завершит подготовительный цикл матчем против «Локомотива».

Напомним, что в прошлом розыгрыше второго по силе дивизиона «красно-синие» заняли 10-е место.

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