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Первая лига

«Уфа» не отпустила Голубева в «Урарту»

02 Июля 2023 • 17:05 Комментировать

«Уфа» не отпустила полузащитника Артёма Голубева в «Урарту».

По информации «РБ Спорт», в июне армянский клуб сделал предложение «Уфе» о переходе 24-летнего Голубева в размере 1,2-2 миллионов рублей, однако руководство башкирского клуба отказалось отпускать своего игрока, несмотря на то, что сам Голубев хотел сменить команду.

В минувшем сезоне Голубев провёл за «Уфу» 32 матча и забил один гол. Ранее полузащитник также выступал за «Краснодар», воспитанником которого он и является.

Напомним, что по итогам прошедшего розыгрыша Первой лиги «Уфа» заняла 16-е место в турнирной таблице, вылетев во Вторую лигу.

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Евро-Футбол.Ру,
Уфа Артем Голубев Урарту
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