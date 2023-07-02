«Уфа» не отпустила Голубева в «Урарту»

«Уфа» не отпустила полузащитника Артёма Голубева в «Урарту».

По информации «РБ Спорт», в июне армянский клуб сделал предложение «Уфе» о переходе 24-летнего Голубева в размере 1,2-2 миллионов рублей, однако руководство башкирского клуба отказалось отпускать своего игрока, несмотря на то, что сам Голубев хотел сменить команду.

В минувшем сезоне Голубев провёл за «Уфу» 32 матча и забил один гол. Ранее полузащитник также выступал за «Краснодар», воспитанником которого он и является.

Напомним, что по итогам прошедшего розыгрыша Первой лиги «Уфа» заняла 16-е место в турнирной таблице, вылетев во Вторую лигу.