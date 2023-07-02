Шамиль Газизов будет представлен в качестве нового генерального директора махачкалинского «Динамо» на следующей неделе.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», перед официальным объявлением осталось уладить некоторые юридические вопросы. Ожидается, что махачкалинское «Динамо» объявит о назначении Газизова во вторник.

Напомним, что последним местом работы 54-летнего Газизова была «Уфа», которую он покинул по окончании минувшего сезона. По итогам прошедшего розыгрыша Первой лиги башкирский клуб занял 16-е место в турнирной таблице и не сумел сохранить прописку во втором по значимости дивизионе российского футбола.