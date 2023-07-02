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Первая лига

Стало известно, когда махачкалинское «Динамо» объявит о назначении Газизова эксклюзив

02 Июля 2023 • 16:09 Комментировать

Шамиль Газизов будет представлен в качестве нового генерального директора махачкалинского «Динамо» на следующей неделе.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», перед официальным объявлением осталось уладить некоторые юридические вопросы. Ожидается, что махачкалинское «Динамо» объявит о назначении Газизова во вторник.

Напомним, что последним местом работы 54-летнего Газизова была «Уфа», которую он покинул по окончании минувшего сезона. По итогам прошедшего розыгрыша Первой лиги башкирский клуб занял 16-е место в турнирной таблице и не сумел сохранить прописку во втором по значимости дивизионе российского футбола.  

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Махачкала Шамиль Газизов
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