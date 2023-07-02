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Первая лига

Караев перешёл в «Аланию» официально

02 Июля 2023 • 10:18 Комментировать

Бывший нападающий «Торпедо» Давид Караев перешёл в «Аланию». Об этом владикавказский клуб сообщил на своём официальном сайте.

Контракт 28-летнего футболиста с «Аланией» рассчитан на один год с возможностью продления ещё на сезон.

В минувшем сезоне Караев провёл за «Торпедо» 35 матчей, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Отметим, что «автозаводцы» не смогли сохранить прописку в РПЛ и вылетели в Первую лигу, где и выступает «Алания».

Помимо «Торпедо», Караев также успел поиграть за такие команды, как хабаровский СКА, «КАМАЗ», «Урал» и «Химки». Сейчас портал Transfermarkt оценивает бывшего игрока молодёжной сборной Азербайджана в 600 тысяч евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Алания Давид Караев
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