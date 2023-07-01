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Первая лига

Кожемякин усилил оборону хабаровского СКА

01 Июля 2023 • 09:31 Комментировать

Хабаровский СКА продолжает комплектовать команду на новый сезон. Очередным новичком дальневосточников стал центральный защитник Олег Кожемякин. Контракт с ним подписан на один год с опцией продления еще на один сезон. Об этом сообщает клубная пресс-служба СКА.

Кожемякин ранее играл в «Торпедо», с которым выигрывал ФНЛ, а в прошлом сезоне провел с «автозаводцами» 26 поединков в Премьер-лиге.

Ранее сам футболист выражал желание остаться в РПЛ, а его агент сообщал об интересе со стороны клубов элитного дивизиона.

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» является информационным партнёром футбольного клуба «СКА-Хабаровск».

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СКА-Хабаровск Олег Кожемякин трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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