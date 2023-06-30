«СКА-Хабаровск» подписал контракты с двумя игроками из молодёжного состава

Сразу два молодых футболиста «СКА-Хабаровска» подписали с клубом профессиональный контракт. Речь идёт о Давиде Болатаеве и Владиславе Злых, которые теперь будут выступать за основную команду.

Официальный сайт «СКА-Хабаровска» сообщает, что Болатаев и Злых подписали контракты сроком на три года. Оба футболиста лишь этой весной дебютировали за «СКА-Хабаровск-2», проведя первые матчи во взрослом футболе. Клуб поздравил игроков с подписанием первых профессиональных контрактов и пожелал не останавливаться на достигнутом.

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