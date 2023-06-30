«СКА-Хабаровск» оформил свою вторую победу на летних сборах в рамках подготовки к новому сезону. На этот раз «армейцы» обыграли омский «Иртыш», разгромив своих соперников со счётом 5:1.

Забитыми мячами в составе «СКА-Хабаровска» отметились Ишхан Гелоян, Василий Алейников, Альбек Гонгапшев, Илья Петров и Кирилл Никитин. Напомним, ранее «армейцы» в контрольном матче также обыграли медиафутбольную команду GOATS со счётом 8:2.

Напомним, в минувшем розыгрыше Первой лиги «СКА-Хабаровск» финишировал на десятом месте.

Вашему вниманию предлагаем видеообзор матча.

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