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Покинувший «Торпедо» Караев может усилить прямого конкурента «автозаводцев» слухи

29 Июня 2023 • 23:10 Комментировать

Покинувший столичное «Торпедо» форвард Давид Караев может пополнить состав прямого конкурента «автозаводцев» в Первой лиге – владикавказской «Алании».

Ранее, по информации портала Metaratings, Караев отказался от перехода в клуб Премьер-лиги – воронежский «Факел». Теперь с большой долей вероятности он продолжит карьеру в составе североосетинского флагмана футбола. Что любопытно, 28-летний футболист является уроженцем Владикавказа.

Недавно Караев, напомним, покинул «Торпедо» в статусе свободного агента. В рамках прошедшего сезона ему удалось забить четыре гола и оформить четыре голевых паса.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Алания Давид Караев
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