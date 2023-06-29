Покинувший столичное «Торпедо» форвард Давид Караев может пополнить состав прямого конкурента «автозаводцев» в Первой лиге – владикавказской «Алании».

Ранее, по информации портала Metaratings, Караев отказался от перехода в клуб Премьер-лиги – воронежский «Факел». Теперь с большой долей вероятности он продолжит карьеру в составе североосетинского флагмана футбола. Что любопытно, 28-летний футболист является уроженцем Владикавказа.

Недавно Караев, напомним, покинул «Торпедо» в статусе свободного агента. В рамках прошедшего сезона ему удалось забить четыре гола и оформить четыре голевых паса.