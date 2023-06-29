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Первая лига

Ткачёв близок к переходу в «Родину»

29 Июня 2023 • 21:41 Комментировать

Полузащитник тульского «Арсенала» Сергей Ткачёв может стать игроком другого клуба Первой лиги – столичной «Родины».

По информации Metaratings, московский клуб уже успешно ведёт переговоры с 34-летним футболистом, в ближайшее время его ждёт медосмотр перед тем, как стать частью новой команды.

Напомним, что в конце минувшего сезона у Ткачёва закончился контракт с туляками. В 28 официальных матчах сезона он отметился шестью голами и семью ассистами.

Для «Арсенала» сезон-2022/23 оказался провальным – клуб финишировал в Первой лиге лишь на 13-м месте, «Родина» сыграла в стыковых матчах против 13-й команды РПЛ, завершив турнир на пятой строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Ткачёв Арсенал Тула Родина Москва
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