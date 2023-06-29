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Первая лига

Гаджиев: «Цель махачкалинского «Динамо» — выйти в РПЛ» эксклюзив

29 Июня 2023 • 20:24 Комментировать

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о целях дагестанского клуба.

- У клуба уже есть задача на следующий сезон?

- Мы говорим сначала о задачах, а потом о целях, с точки зрения достижения результата. Цель одна - выйти в РПЛ. Это долгосрочная цель. Неизвестно, когда мы попадём в высший дивизион. Конкретных задач на сезон много. Например, у нас сейчас будет стартовать вторая команда во Второй лиге. Повторюсь, у основного состава цель одна - попасть в РПЛ. У нас хорошая инфраструктура, качественный человеческий ресурс и большие традиции. Махачкала должна играть в РПЛ. Не скажу, что это должно произойти в скором времени.

В сезоне-2022/23 «Динамо» финишировало на восьмой строчке в Первой лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Гаджи Гаджиев Динамо Махачкала
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