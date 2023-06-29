Хабаровский СКА забил 5 мячей в ворота «Иртыша»

В четверг хабаровский СКА провёл контрольный матч с омским «Иртышом». Уже в дебюте Кирилл Никитин дальним ударом поразил девятку. Илья Петров с 11-метрового не смог переиграть голкипера, но здорово добавил мяч в сетку. Александр Босов вернул интригу после перерыва. Но Ишхак Гелоян затылков пробил в самый угол ворот - 3:1. В концовке сильный удар Василия Алейникова достиг цели, а точку поставил Альбек Гонгапшев, оказавшись сам перед воротами - 5:1.
Протокол игры
|(1:0) Никитин Кирилл13'
|(2:0) Петров Илья22'
|62'Босов Александр (2:1)
|(3:1) Гелоян Ишхан70'
|(4:1) Алейников Василий88'
|(5:1) Гонгапшев Альбек90'
Имамов Ислам•Путилов Андрей•Покидышев Николай•Рукас Томас•Стародуб Дмитрий•Савинов Андрей•Петров Илья•Симонян Артём•Никитин Андрей Владимирович•Никитин Кирилл•Алиев Саид 31'
Полетаев Владислав•игрок на просмотре №1•Свольский Александр• 17'Полковников Максим• 42'Киприн Данил• 74'Хачатрян Максим•игрок на просмотре №2•игрок на просмотре №3•Демьянов Виктор• 72'Босов Александр•Разборов Андрей
29 июня.
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