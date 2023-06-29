Хабаровский СКА забил 5 мячей в ворота «Иртыша»

В четверг хабаровский СКА провёл контрольный матч с омским «Иртышом». Уже в дебюте Кирилл Никитин дальним ударом поразил девятку. Илья Петров с 11-метрового не смог переиграть голкипера, но здорово добавил мяч в сетку. Александр Босов вернул интригу после перерыва. Но Ишхак Гелоян затылков пробил в самый угол ворот - 3:1. В концовке сильный удар Василия Алейникова достиг цели, а точку поставил Альбек Гонгапшев, оказавшись сам перед воротами - 5:1.