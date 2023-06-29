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Хабаровский СКА забил 5 мячей в ворота «Иртыша»

29 Июня 2023 • 20:09 Комментировать

В четверг хабаровский СКА провёл контрольный матч с омским «Иртышом». Уже в дебюте Кирилл Никитин дальним ударом поразил девятку. Илья Петров с 11-метрового не смог переиграть голкипера, но здорово добавил мяч в сетку. Александр Босов вернул интригу после перерыва. Но Ишхак Гелоян затылков пробил в самый угол ворот - 3:1. В концовке сильный удар Василия Алейникова достиг цели, а точку поставил Альбек Гонгапшев, оказавшись сам перед воротами - 5:1.

Протокол игры  
СКА-Хабаровск5:1Иртыш Омск
(1:0) Никитин Кирилл13'  
(2:0) Петров Илья22'  
  62'Босов Александр (2:1)
(3:1) Гелоян Ишхан70'  
(4:1) Алейников Василий88'  
(5:1) Гонгапшев Альбек90'  
Имамов ИсламПутилов АндрейПокидышев НиколайРукас ТомасСтародуб ДмитрийСавинов АндрейПетров ИльяСимонян АртёмНикитин Андрей ВладимировичНикитин КириллАлиев Саид  31'
Запасные: Бавин Юрий  83'Гонгапшев АльбекБыков АртёмГригорьев ДаниилГребёнкин ЯрославГелоян ИшханАлейников Василийигрок на просмотреСугробов ВладимирКлимов КириллЦапурин Владимир
Полетаев Владиславигрок на просмотре №1Свольский Александр  17'Полковников Максим  42'Киприн Данил  74'Хачатрян Максимигрок на просмотре №2игрок на просмотре №3Демьянов Виктор  72'Босов АлександрРазборов Андрей
Запасные: Шохин КонстантинЖустьев НикитаРайфегерсте РоманТарасов ЯрославМакеев КириллМаркосян АрманГордиенко Вячеслав  79'Шлеермахер Артур
29 июня.

 

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Иртыш Омск СКА-Хабаровск
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