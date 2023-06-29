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Хомуха: «Хотим играть первым номером» эксклюзив

29 Июня 2023 • 13:46 Комментировать

Новый главный тренер «Шинника» Дмитрий Хомуха в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о задачах ярославского клуба.

- Сейчас вы живёте на базе в Белкино или сняли квартиру в городе?

- У нас мало времени, так что мы с тренерским штабом поселились здесь. Мы полностью сконцентрированы на работы.

- Сейчас в обойме клуба всего 12 человек. Нет страха, что вы не успеете приобрести нужных игроков?

- По всей видимости, мы доукомплектуем команды. Трансферное окно закрывается в сентябре, время у нас пока есть. Пока формируем коллектив.

- Какие задачи стоят перед вами?

- Руководство понимает, что команда недокомплектована. В прошлом сезоне клуб занял седьмое место. Руководство сказало, что задача попасть в десятку некорректна. До зимы надо найти свой стиль, а потом расставить акценты. Если состав будет сбалансирован, то будем ставить комбинационный футбол. Хотим играть первым номером, но тут всё зависит от обоймы игроков.

Полное интервью специалиста читайте на страницах сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Шинник Дмитрий Хомуха
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