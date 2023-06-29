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Первая лига

В четверг «СКА-Хабаровск» сыграет против «Иртыша»

29 Июня 2023 • 10:14 Комментировать

Хабаровский СКА продолжает готовиться к новому сезону Первой лиги. В четверг дальневосточники проведут второй контрольный матч, в столице они сыграют против «Иртыша» из Омска, который в прошлом году взял серебро в третьем по силе дивизионе страны. Трансляция этого матча состоится на клубном канале в YouTube.

Напомним, что во вторник «СКА-Хабаровск» обыграл медиакоманду «Козлы» со счётом 8:2. Также у дальневосточников запланирован контрольный матч с московским «Динамо». Этот спарринг запланирован на 4 июля.

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» является информационным партнёром футбольного клуба «СКА-Хабаровск».

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СКА-Хабаровск
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