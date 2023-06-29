Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Хомуха недавно возглавил ярославский «Шинник». Перед тренером стоят непростые задачи: сбалансировать состав и оставить команду в Первой лиге. Корреспондент сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» пообщался с новым наставником «чёрно-синих» на базе клуба.

- Вы родились в 1969 году в Туркмении, в посёлке Арчабиле. Всё верно?

- Не совсем. В Туркмении был курортный посёлок Фирюза, вот я там и родился. В какой-то момент на месте нашего дома решили построить школу, тогда моя семья была вынуждена переехать в Ашхабад. Мне было где-то три-четыре года.

- В целом даже жители многих советских республик СССР мало знали о Туркмении. В республике царила своя атмосфера?

- Разница с той же Москвой была огромной. Это другой менталитет, другая вера. Конечно, туркмены сильно отличаются от православных европейских людей. Да, была своя специфика, но мы все жили дружно, конфликтов не было. От детства остались самые приятные воспоминания.

- Вы рассказывали, что в юношестве охраняли школу. Это была общественная работа? Или реальная работа за деньги?

- Дело в том, что у моей матери осталось трое детей, а она работала простым лаборантом в больнице. Денег не хватало, мне приходилось заниматься смежной работой. Я вместе со своей младшей сестрой работал сторожем, мы чередовались. Один день она, другой - я. Мы охраняли школу и убирали прилегающую к ней территорию.

- Сколько лет вам было на тот момент?

- Мне было где-то 14 лет. Уже тогда я неплохо проявил себя на республиканском уровне, за мной начали следить другие клубы. В 15 лет я поехал на селекционный сбор национальной юношеской команды СССР. Всегда вставал в шесть утра, прибирал территорию школы и ехал на другой конец города тренироваться вместе с командой.

- Страшно было работать ночью?

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- Не без этого. Территория была большой, целых четыре корпуса. Бывало, что недовольные школьники камнями кидались в окна.

- Выходили и отгоняли?

- Конечно. Иногда вызывали милицию, но в целом это была эпизодическая практика.

- Вы учили туркменский язык?

- Не было такой необходимости, все общались на русском. Ключевые фразы я понимал, но не разговаривал.

- Вы познакомились с футболом под патронажем Валерия Непомнящего. Почему вы вместе работали всего год?

- Он уехал на обучение в Высшую школу тренерского мастерства в Москву. Мы немного успели поработать.

- Помните его?

- Конечно. Крайне спокойной и уравновешенный тренер, который заложил техническую основу моего дальнейшего обучения. Так сложилось, что я тренировался с командой на год старше, уже тогда было понятно, что я неплохо исполняю стандарты.

- Сегодня вы с ним контактируете?

- С этим тяжеловато, тесного контакта нет.

- Вместе с вами у Непомнящего тренировался ваш старший брат. Чем он занимается сегодня?

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- Он работает тренером в московской школе «Крылья Советов».

- А ваши сыновья?

- Один занимается спортивными телевизионными правами, так что в спорт он вовлечён. В детстве я отдавал его в футбольную секцию, сейчас он играет на любительском уровне за свою компанию.

- В целом как вы пришли в футбол?

- Валерий Кузьмич тренировал моего брата, он на восемь лет старше меня. Брат выпустился из секции, Непомнящий стал набирать новую секцию, вот меня брат и привёл на футбол.

- Вашим первым профессиональным клубом был «Колхозчи». Кто был учредителем команды?

- Название говорит само за себя. Колхозы и совхозы вокруг Ашхабада финансово подпитывали клуб.

- Как обстояли ваши бытовые дела в Туркмении?

- Мне в этом плане повезло. Я жил в многоквартирном доме, у нас была нормальная вода. В целом с водой была проблема, климатические условия достаточно жёсткие. Физически было сложно тренироваться.

- Лето, 35 градусов на солнце и вы тренируетесь - это стандарт?

- 35 градусов - это в тени. На солнце 50. Асфальт под ногами плавился в буквальном смысле слова. Наступаешь ногой - на нём остаётся след. Хорошую закалку получил.

- С полями были проблемы?

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- Качество юношеских полей оставляло делать лучшего. Не везде была трава, они были не слишком ровными, но нас это не смущало.

- Потом вы оказались в Москве. Разница между городами бросалась в глаза?

- Несомненно. Я проявил себя на всесоюзных соревнованиях, селекционеры меня заметили и позвали в ЦСКА.

- Службу вы проходили в спортроте. Вы попали в реальную армейскую атмосферу?

- Когда я играл в ЦСКА-2, в межсезонье нас отправляли в обычную роту. Всё как в армии, но без стрельбы и оружия. Убирали плац, строили что-то. Сапоги, портянки, форма, амуниция - через всё это я прошёл.

- У вас есть звание или военно-учётная специальность?

- Я рядовой. Специальности нет. Тогда почувствовал, что такое дисциплина.

- Затем вы оказались в львовском СКА. Та Западная Украина отличалась от Москвы?

- Те места находятся рядом с Европой. Ходил на вещевой рынок, было много интересного. Кока-кола, другая одежда, жвачки... Это было более доступно.

- Знакомые не просили что-то привозить?

- Да, привозил родным подарки, себе что-то прикупал, чтобы выглядеть более современно.

- У вас были проблемы в общении с местным населением?

- Бывало такое, что приходил в магазин, а мне давали понять, что хотят слышать украинскую мову.

- Вы ощущали агрессию?

- Нет, просто приходилось общаться иначе.

- Вам пригодился армейский опыт?

- Конечно, пригодился. Дисциплина и распорядок дня - это важные вещи. У нас были боевые офицеры, которые не давали поблажек. Закалился, изменил мировоззрение.

- Офицеры прошли Афганистан?

- Да. Командир роты служил там, а у него в подчинении были игроки сборных команд. Хоккеисты, футболисты, баскетболисты, боксёры, фигуристы. У нас в роте были звёзды мирового уровня.

- Кто-то из тех хоккеистов уехал в НХЛ?

- Могильный. Он жил в пансионате, у него были условия чуть получше, но всё равно он прошёл через спортроту. Потом видел его только по телевизору. С баскетболистами были забавные ситуации. Им не доставалось нужной формы, сапоги 47-го размера были малы. Ходили в своей спортивной одежде.

- После Львова вы оказались в Харькове. Там не просили переходить на мову?

- С этим было проще. Все говорили на суржике, но мой гово‌р выделялся на фоне местных жителей. Мне говорили, что я немного иначе говорю.

- Потом вы перешли в «Эрзу», тогда в Чечне была сложная обстановка, ей управлял Джохар Дудаев. Какое участие он принимали в жизни клуба?

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- Часто после матчей он приходил в раздевалку, спрашивал про ход дел. Общались с глазу на глаз.

- Вы сменили Харьков на Грозный из-за денег?

- Страна разваливались. В Харькове я получал купоны, которых хватало только на еду, а у меня тогда родился старший сын. Поступило предложение от «Эрзу», я на него согласился. К сожалению, начались боевые действия, я был вынужден покинуть команду. За два дня до начала боевых действий мы сели в поезд и уехали.

- Не было проблем с расторжением контракта?

- Тогда контракты не имели такого значения. Всё больше строилось на устных договорённостях, с договором могли обмануть.

- Спустя время вам не прилетали претензии от чеченцев?

- Нет, наоборот. Все с пониманием отнеслись к ситуации.

- У вас не было мыслей о том, что из-за знакомства с Дудаевым могут возникнуть проблемы?

- В этом плане спорт был вне политики, проблем не возникало.

- Затем вы транзитом через «Зенит» вернулись в ЦСКА. Как вы пошли на этот шаг? Отношения между клубами не самые дружеские.

- Тогда не было столь ожесточённой и непримиримой борьбы. Закончился контракт с «Зенитом», официального предложения я не дождался, а ЦСКА вышел на меня. Плюс у меня родился второй сын, надо было решать проблемы.

- Финансово Москва была выгоднее Санкт-Петербурга?

- Разница была незначительной. Почти одинаково.

- Как вашей семье давались постоянные переезды? Туркмения, Москва, Львов, Харьков, Грозный, Санкт-Петербург и снова Москва.

- Это всегда непросто. Супруга у меня с Украины, мама так и жила в Туркмении. Вместе с женой прошли через все сложности и воспитали достойных сыновей. Брат тогда работал в клубах Средней Азии. Семья закалилась, это только подкрепило наши отношения. Одно дело, когда всё идёт гладко, а другое - постоянная смена обстановки. Так ещё и я проводил большую часть времени вне семьи, так что нагрузка ложилась на жену. Она справилась, за что я ей и благодарен.

- Сейчас вы перевезли её в Ярославль?

- Нет, она сейчас в Москве воспитывает двух внуков.

- После завершения карьеры игрока вы не думали пойти в бизнес?

- Нет. Вся моя жизнь связана с футболом, не думал уходить из спорта.

- Вернёмся к вашей карьере. Вы известны своими штрафными ударами. Какой гол со штрафного для вас самый памятный?

- У всех в памяти матч со «Спартаком». Кажется, это был 1998 год. До этого матча ЦСКА ни разу не обыгрывал «Спартак» в постсоветской истории. Я тогда оформил дубль, эта победа стала бальзамом для сердца. Я забил с игры и со штрафного. Тот момент отпечатался в памяти.

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- Карьеру игрока вы завершали в «Тереке», в который вернулись в 2004 году. Город сильно изменился за те десять лет?

- Мы играли в Пятигорске, а жили в Кисловодске. В Грозный приезжали только для того, чтобы отпраздновать достижения.

- По возвращении в Чечню у вас возникали бытовые проблемы?

- Нет, не возникало. Я чтил традиции этого народа, у меня был опыт жизни в мусульманской стране.

- Вы относите себя к какой-то религии?

- Я православный человек.

- Чем вы занимались с 2006 года по 2010? Вы завершили карьеру игрока, но не начали тренерскую деятельность.

- Я работал с детьми в школе ЦСКА.

- Вы завоевали серьёзный трофей всего через три года после начала карьеры тренера. С чем вы связываете такой результат?

- Я получил колоссальный опыт общения с разными игроками и тренерами. Старался брать от них лучшие качества. Конечно, ещё помог житейский опыт. Мы подобрали мощных игроков, которые сейчас выступают на приличном уровне. Головин даже в «Монако» уехал. Баринов, Гулиев, Митрюшкин, Жемалетдинов, Зуев, Якуба. Все они на слуху. Значит, мы неплохо отработали.

- Головин после перехода в «Монако» лично вас отблагодарил?

- Нет. К сожалению, в этом моё поколение отличается от современных молодых ребят. Я благодарен своему тренеру за то, что он на периферии вырастил меня. У него хватило мудрости и терпения. Спасибо ему за то, чего я добился. Конечно, иногда поздравляют с праздниками или просят совета в трудной ситуации, но не более того. Сам я никогда не инициирую сближение.

- Один из лидеров той команды Алексей Гасилин рассказывал, что после финала в победной раздевалке не было шампанского.

- Всё-таки ребята были несовершеннолетними. Шампанское в таком возрасте - это перебор. Я бы не разрешил алкоголь для столь юных парней. Переоценка своих возможностей для многих заканчивается трагически. Жизнь жёстко расставляет всех по своим местам.

- Вы со своими партнёрами в бытность игрока злоупотребляли алкоголем?

- Тогда всё было гораздо жёстче. Это сегодня никто не ставит на место молодых игроков. Если мои действия отрицательно сказывались на игре команды, то мне делали замечания. Все находились в одинаковых условиях. Игрок - это боевая единица на поле. Очень быстро осаживали тех, кто позволял себе лишнее.

- Игроки вашей сборной добились большего, чем команда Колыванова, которая в своё время тоже победила на Евро. С чем вы это связываете?

- Да, то поколение хорошо рвануло во взрослый футбол. Тренерский штаб доходчиво объяснил футболистам, что парни из команды Колыванова быстро расслабились. Каждый из них на определённом этапе посчитал, что состоялся как футболист. Многие правильно оценили ту ситуацию и более профессионально расставили приоритеты.

- Кто-то из тех футболистов не прошёл испытание медными трубами?

- К счастью, со мной все себя вели корректно. Мы направили их на нужную колею.

- Спустя некоторое время после победы на Евро вы сказали, что российский менталитет мешает игрокам уехать в более классные чемпионаты. С тех пор что-то изменилось?

- Желание футболиста попробовать себя на мировом уровне есть у многих, но тут во главу угла встаёт вопрос востребованности. Если здесь молодому парню дают жирный контракт, а у него есть возможность уехать в условный чемпионат Голландии на меньшие деньги, он становится перед выбором. Либо выход из зоны комфорта и переезд в конкурентную среду, либо сохранение текущих обстоятельств. Никто не хочет покидать зону комфорта, многие живут по принципу «Нас и здесь неплохо кормят».

- После небольшого скандала вы ушли из РФС и отправились в «Ригу», где работали с Иваном Сергеевым. Тогда вы могли предположить, что он заиграет на уровне РПЛ?

- Да, уже тогда был виден его потенциал. Он прогрессировал и становился сильнее. Значит, мы не ошиблись, пригласив его в Латвию. Надеюсь, тот непродолжительный опыт отпечатался на нём.

- В Латвии у вас возникали проблемы с использованием русского языка?

- Сплошь и рядом. Местные жители всем видом показывают, что они не хотят слышать русскую речь. Мы так разочек пошутили в ресторане. Официантка умела говорить на русском языке, но всем видом показывала, что хочет говорить с нами только на латвийском. Конечно, конфликтовать мы не стали. Когда пришло время расплачиваться, мы положили деньги не в саму книжку со счётом, а под неё, и ушли. Она открыла книжечку и увидела, что денег нет, и как зарядила на русском нам вслед.

- Вы проработали в клубе совсем недолго. Вы покинули команду без сожаления?

- Мне просто предложили расстаться, я и покинул команду. Не вижу смысла до последнего отрабатывать контракт и получать зарплату.

- Сейчас вы работаете в «Шиннике», ваше предыдущее место работы - это «Калуга». Какие цели стояли перед вами в той команде?

- РФС по ходу чемпионата изменил регламент. Первую часть сезона мы завершили, поделив первую строчку с белгородским «Салютом», имея при этом самый маленький бюджет. Финансы скорректировали, но этого не хватило для повышения в классе. За два тура до конца чемпионата мы ещё могли попасть в тройку, хотя состав был собран с нуля. С предыдущего сезона остался только один футболист. Руководство посчитало, что мы не справились с поставленными задачами, и предложило расстаться. Я согласился.

- Вы снова в Ярославле, «Шинник» вы покинули в 2003 году. За 20 лет город сильно поменялся?

- Да. Я уже прогулялся по центру, по набережной. Город изменился в лучшую сторону, наша база тоже. По нашей старой деревянной базе бегали мыши, здесь же всё сильно лучше.

- Уже успели посмотреть стадион?

- Внутрь пока не удалось зайти.

- Вы говорили, что самое тяжёлое поле в вашей карьере было в Ярославле.

- На сборах мы играли в комбинационный футбол, а здесь мы сталкивались с тем, что выходили на поле по щиколотку в грязи. Конечно, нам не удавалось реализовать то, что мы запланировали. По мере улучшения качества поля игра команды улучшалась.

- Сейчас вы живёте на базе в Белкино или сняли квартиру в городе?

- У нас мало времени, так что мы с тренерским штабом поселились здесь. Мы полностью сконцентрированы на работе.

- Сейчас в обойме клуба всего 12 человек. Нет страха, что вы не успеете приобрести нужных игроков?

- По всей видимости, мы доукомплектуем состав. Трансферное окно закрывается в сентябре, время у нас пока есть. Пока формируем коллектив.

- Какие задачи стоят перед вами?

- Руководство понимает, что команда недоукомплектована. В прошлом сезоне клуб занял седьмое место. Руководство сказало, что задача попасть в десятку некорректна. До зимы надо найти свой стиль, а потом расставить акценты. Если состав будет сбалансирован, то будем ставить комбинационный футбол. Хотим играть первым номером, но тут всё зависит от обоймы игроков.

- Когда вам поступило предложение от клуба?

- Где-то 16 июня. Времени на раздумье не было, я принял предложение. Рад, что выбор пал на меня.

- Перейдём к блицу. Продолжите фразу «Сейчас российский футбол...»

- В стагнации.

- Плов или борщ?

- Борщ.

- Вы «армеец»?

- Да.

- Вы ощущаете себя больше россиянином или туркемнистанцем?

- Россиянином.

- Будете работать в «Спартаке», если позовут?

- Нет.

- Лучший исполнитель штрафных в истории футбола?

- Пернамбукану.

- Сколько раз сейчас начеканите?

- Сколько надо.

- Штрафной забьёте?

- Сейчас нет. Только если ветерану.

- Сильнейший тренер мира на сегодня?

- Гвардиола.

- Сильнейший клуб.

- «Манчестер Сити».

- А сильнейшая сборная?

- Сложно. Таковой нет. Аргентина чемпион мира, но это не лучшая команда планеты.

- Кто, если не Аргентина?

- Франция больше заслужила титул с точки зрения баланса состава.

- Трое лучших игроков РПЛ в минувшем сезоне?

- Малком, Клаудиньо, Промес.

- Трое лучших в минувшем сезоне в Европе?

- Холанн, Осимхен и Мбаппе.

- Триумф в 2013 на Евро - лучший момент в карьере?

- Надеюсь, лучший впереди.

- Лучший способ празднования победы?

- Когда все открыты, и радуются достижению результата, глядя друг другу в глаза.

- Россия - футбольная страна?

- При правильной организации мы станем футбольной страной. Попытки предпринимаются, но для достижения результата нужно убрать теневую сторону нашего футбола.