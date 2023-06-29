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Хомуха: «Могильный служил в армии вместе со мной, потом его только по телевизору видел» эксклюзив

29 Июня 2023 • 09:23 Комментировать

Новый главный тренер «Шинника» Дмитрий Хомуха в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о службе в армии.

- Конечно, опыт пригодился. Дисциплина и распорядок дня - это важные вещи. У нас были боевые офицеры, которые не давали поблажек. Закалился, изменил мировоззрение.

- Офицеры прошли Афганистан?

- Да. Командир роты служил там, а у него в подчинении были игроки сборных команд. Хоккеисты, футболисты, баскетболисты, боксёры, фигуристы. У нас в роте были звёзды мирового уровня.

- Кто-то из тех хоккеистов уехал в НХЛ?

- Могильный. Он жил в пансионате, у него были условия чуть получше, но всё равно он прошёл, как и я, через спортроту. Потом видел его только по телевизору. С баскетболистами были забавные ситуации. Им не доставалось нужной формы, сапоги 47-го размера были малы. Ходили в своей спортивной одежде.

Полное интервью Дмитрия Хомухи выйдет на страницах сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» сегодня, 29 июня, в 10:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Шинник Дмитрий Хомуха
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