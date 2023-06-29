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Первая лига

Хосонов пополнил «Химки» официально

29 Июня 2023 • 00:08 Комментировать

Бывший полузащитник столичного ЦСКА и владикавказской «Алании» Хетаг Хосонов – игрок «Химок». О пополнении официально сообщает пресс-служба подмосковной команды.

Контракт между клубом Первой лиги и 25-летним хавбеком рассчитан на три года.

Напомним, что уроженец Владикавказа является воспитанником академии столичного ЦСКА. В 2019 году он перебрался в аренду в «Тамбов», а в 2020 году заключил полноценный контракт с «Аланией», за которую выступал до окончания минувшего сезона.

«Химкам» в новом сезоне Первой лиги предстоит конкурировать с «Аланией» за выход в РПЛ.

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