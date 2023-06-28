Парфёнов: «Главным усилением «Родины» будет сохранить костяк команды»

Наставник столичной «Родины» Дмитрий Парфёнов рассказал, что будет настоящим усилением для его команды этим летом.

«Усиление номер один для нас – сохранить нынешний состав, костяк команды, что сформировался у нас зимой. После стыковых матчей у ребят появились варианты – многие, кто себя проявил, попадают на заметку других клубов», - делится Парфёнов с «Матч ТВ».

Напомним, что в минувшем сезоне «Родине» под руководством Парфёнова удалось добиться неплохих результатов – финишировать на пятом месте в Первой лиге и благодаря проблемам «Алании» со стадионом сыграть в стыковых матчах. В них москвичам не хватило совсем немного, чтобы обыграть «Пари НН» и пробиться в Премьер-лигу – двухматчевое противостояние завершилось со счётом 2:3 в пользу нижегородцев.

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