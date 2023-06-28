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Первая лига

Карпов: «Аджоева могут убрать с поста президента тульского «Арсенала» слухи

28 Июня 2023 • 21:58 Комментировать

Инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале сообщает, что в тульском «Арсенале» могут произойти перемены.

Так, по его информации, губернатор региона недоволен положением клуба после сезона и может убрать с поста президента «Арсенала» Гурама Аджоева.

«С учетом стремительноц деградации «Арсенала» в последние годы, это решение выглядит здравым», - отмечает Карпов.

Напомним, что прошедший сезон в Первой лиге для «оружейников» оказался провальным. Команда смогла завершить его лишь на 13-м месте – и это год спустя после вылета из Премьер-лиги. Возглавляет основной состав туляков Александр Сторожук, известный по работе с «Краснодаром».

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Тула Гурам Аджоев Иван Карпов
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