Инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале сообщает, что в тульском «Арсенале» могут произойти перемены.

Так, по его информации, губернатор региона недоволен положением клуба после сезона и может убрать с поста президента «Арсенала» Гурама Аджоева.

«С учетом стремительноц деградации «Арсенала» в последние годы, это решение выглядит здравым», - отмечает Карпов.

Напомним, что прошедший сезон в Первой лиге для «оружейников» оказался провальным. Команда смогла завершить его лишь на 13-м месте – и это год спустя после вылета из Премьер-лиги. Возглавляет основной состав туляков Александр Сторожук, известный по работе с «Краснодаром».