Бояринцев высказался о возможных трансферах «Сокола»

Наставник саратовского «Сокола» Денис Бояринцев высказался о возможных трансферах коллектива Первой лиги.

«Конечно, нельзя исключать, что у нас будут новички, место в заявке на сезон мы для них прибережём. Бывает, что из РПЛ отваливаются игроки перед стартом сезона. Может быть, кого-нибудь прихватим оттуда», — заявил экс-полузащитник столичного «Спартака» в интервью изданию «РБ Спорт». По его словам, подготовка к сезону идёт по плану, выразив надежду на то, что игроки успеют набрать физические кондиции в столь короткие сроки.

Напомним, что Денис Бояринцев возглавил «Сокол» в мае текущего сезона. По итогам прошедшего сезона саратовский клуб вышел в Первую лигу.