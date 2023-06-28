Левый защитник «КАМАЗа» Амир Мохаммад продолжит карьеру в подмосковных «Химках». Об этом официально сообщает пресс-служба футбольного клуба из Набережных Челнов.

Мохаммаду 27 лет, россиянин имеет афганские корни. Родился в Махачкале, воспитанник местного «Анжи», ранее в карьере также выступал за «Легион Динамо», «Красный» и курский «Авангард».

Игроком «КАМАЗа» латераль стал летом прошлого года, в минувшем сезоне ему удалось забить три гола в 35 матчах за клуб из Татарстана.

Подмосковные «Химки», напомним, вылетели из РПЛ и в будущем сезоне будут конкурировать с «КАМАЗом» в Первой лиге.