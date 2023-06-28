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Первая лига

​Газизов уже помогает «Динамо» из Махачкалы - Гаджиев

28 Июня 2023 • 16:47 Комментировать

Шамиль Газизов уже сейчас помогает махачкалинскому «Динамо». Об этом рассказал президент клуба Гаджи Гаджиев.

«Был ли уже его первый рабочий день? Он, в принципе, помогает клубу уже сейчас, но пока без контракта. Ему надо завершить свои личные дела в Уфе», - сказал Гаджиев, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

Напомним, что недавно Шамиль Газизов покинул должность генерального директора «Уфы». Функционер взял на себя вину за провал команды в виде вылета из Первой лиги в третий по рангу дивизион.

Добавим, что махачкалинское «Динамо» выступает в Первой лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Гаджи Гаджиев Динамо Махачкала Шамиль Газизов
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