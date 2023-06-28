В «Алании» рассказали, почему не собираются подписывать Дзагоева

Президент владикавказской «Алании» Руслан Сиукаев высказался о возможном заключении соглашения с полузащитником Аланом Дзагоевым.

Спортивный деятель отметил, что клуб не общался с россиянином и не рассматривает его по ряду причин, однако может случиться всё, что угодно, ведь трансферное окно ещё открыто.

«Уверен, что он еще хочет поиграть в футбол на высоком уровне. Если у него будет желание закончить карьеру в родной команде, республике, мы, конечно, только за!», - приводит слова Сиукаева Sport24.

Напомним, что Дзагоев на данный момент находится без клуба после того, как у него закончился контракт с казанским «Рубином».