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Первая лига

УЕФА напомнил, что клубам из Крыма запрещено выступать под эгидой РФС

28 Июня 2023 • 14:34 Комментировать

Пресс-служба УЕФА дала ответ на требование Украинской ассоциации футбола (УАФ) исключить РФС из УЕФА и ФИФА из-за включения крымских клубов в число участников Второй лиги.

В пресс-службе напомнили, что исполнительный комитет УЕФА ещё с 2015 года запретил крымским клубам принимать участие в турнирах, которые проводятся под эгидой РФС.

«...считать регион «специальной зоной» для футбольных целей до дальнейшего уведомления», - приводит ответ «Спорт-Экспресс».

Напомним, что российский футбол отстранён от участия в международных соревнованиях из-за политической ситуации в мире.

В начале июня «Севастополь» и ялтинский «Рубин» получили аттестат ФНЛ для выступления в дивизионе Б Второй лиги. 

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