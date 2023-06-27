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«СКА-Хабаровск» забил восемь голов в первом матче межсезонья

27 Июня 2023 • 19:57 Комментировать

Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» провёл первый в текущем межсезонье контрольный матч. Хабаровчане катком прошлись по медиаклубу «Козлы», оформив разгром – 8:2. Игра прошла в Москве на стадионе «Октябрь».

Хет-трик в составе «армейцев» Хабаровска оформил Кирилл Климов, четвёртый мяч своей команды забил Василий Алейников, а пятый – Саид Алиев. И всё это в рамках первой половины игры, на перерыв команды ушли при счёте 5:1.

Во втором тайме в составе хабаровской команды разгром довершили Альбек Гонгапшев, Кирилл Никитин и Алексей Никитин, в итоге - на табло нефутбольный счёт - 8:2.

Следующий контрольный матч дальневосточникам предстоит провести против клуба Второй лиги – омского «Иртыша», игра запланирована на 29 июня.

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» является информационным партнёром футбольного клуба «СКА-Хабаровск».

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Евро-Футбол.Ру,
СКА-Хабаровск Козлы
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